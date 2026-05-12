ステーキガスト公式X（旧Twitter）は5月11日に投稿を更新。「ステーキ食べ放題」を29日をもって終了することを発表しました。【画像】ステーキガストの終了告知「一回は行ってみたかったなぁ」同アカウントは「ステーキガストより、皆さまへ大切なお知らせです」とつづり、告知画像を1枚載せています。「ステーキ食べ放題」は約2年半にわたって開催され、累計17万食を提供してきましたが、29日の開催をもって終了することが発表さ