タレントの板野友美さんは5月10日、自身のInstagramを更新。ノースリーブコーデを披露しました。【写真】板野友美のノースリーブコーデ「なんまいめ？」板野さんは「なんまいめ？」とつづり、9枚の写真を投稿。初夏らしいノースリーブ姿です。白いキャミソールトップスにデニムを合わせ、赤いリボンとミュールがアクセントに。美しいデコルテやほっそりとした腕があらわになっています。洋風の建物や新緑、黄色の花が広がる美しい