歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月11日、自身のInstagramを更新。子どもたちとジムでトレーニングをする様子を公開しました。【写真】トレーニングをする市川團十郎＆子どもたち「家族でトレーニングも楽しそうですね」團十郎さんは「身体を動かす時間。後ろでは、子供達もそれぞれに、、今日も感謝」とつづり、ジムの鏡越しに撮影した自撮りショットを投稿。写真には團十郎さんの後ろでトレーニングする、長男と長女の姿も写ってい