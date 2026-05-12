山本は扇の要としてチームを支えてきた（C）産経新聞社ソフトバンクとDeNA両球団は5月12日、ソフトバンク尾形崇斗投手と井上朋也内野手、DeNAの山本祐大捕手による2対1の交換トレードを発表した。山本は今季24試合でスタメン出場。DeNAを支える名捕手だっただけにファンの間でも衝撃が広がっている。【動画】DeNAに新風吹く！ ルーキーの島田舜也のデビュー登板をチェック独立リーグ滋賀から2017年ドラフト9位入団。着々と足