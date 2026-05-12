無印良品から、和と洋が融合した「チョコミントまんじゅう」が新発売。清涼感のあるミントと濃厚なチョコを、しっとりとしたおまんじゅうの食感で楽しめる、今だけの特別なスイーツです。【投稿】無印良品公式Xのミント菓子3層仕立てのこだわり！ 冷やしてさらに爽快今回の新作は、ミントクリームとチョコあんをチョコ風味の生地で包み込んだぜいたくな3層構造。ミント度は「★1」と優しめの設定で、チョコミント初心者から上級者