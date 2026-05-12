俳優の有村架純、お笑い芸人のなかやまきんに君が12日、都内で行われた伊藤園『日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜』発表会にゲストとして登壇した。【全身ショット】肩出し！に日本茶カラーのワンピースで登場した有村架純有村は、日本茶をイメージした華やかなグリーンのワンピースで登場。ノースリーブ姿でほっそりとした二の腕を披露し、「今日はよろしくお願いします」と爽やかな笑顔をみせた