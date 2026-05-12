都内の男子大学生が住宅の敷地内に侵入し、浴室に入っていた女性をスマホで盗撮した疑いで逮捕されました。東京経済大学4年生の佐藤快容疑者（21）は、2025年8月、世田谷区内にある一軒家の敷地内に侵入し、外の窓から浴室内にスマホを差し向け、女性の裸を動画で撮影した疑いが持たれています。佐藤容疑者は、これまで、別の住宅でも浴室に入る女性を撮影したとしてすでに逮捕・起訴されていて、スマートフォンを調べたところ今回