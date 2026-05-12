靴に穴を空け、中に仕込んだカメラで女性のスカート内を盗撮しようとした疑いで海上自衛隊員の男が現行犯逮捕されました。海上自衛隊・横須賀基地所属の三等海曹・波多野聖人容疑者は10日午後4時ごろ、横浜市の商業施設で女性のスカート内を盗撮しようとした疑いがもたれています。波多野容疑者は右足の靴に小型カメラやバッテリーなどを仕込み、靴の甲の部分に空けた穴から動画を撮影していたということです。背後から女性に近づ