松竹芸能は12日、ピン芸人の百瀬さつき（35）の結婚と第1子出産を発表した。23年に結婚しており、26年4月に第1子を出産したという。百瀬も自身のインスタグラムで「私事で大変恐縮ではございますが、このたび新しい命を迎え先月末に出産いたしました。また、あわせてのご報告になりますが、結婚して三年になります」と発表。「結婚については、妻ですという自己紹介に慣れるまで思いのほか時間がかかりこのタイミングでお伝