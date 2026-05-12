大綬章の親授式を終え、記念写真に納まる受章者＝12日午前、宮殿・東庭春の叙勲のうち、大綬章の親授式が12日、皇居・宮殿「松の間」で催され、今回最高位の旭日大綬章の元総務相の佐藤勉さん（73）や前茨城県知事の橋本昌さん（80）ら14人に、天皇陛下が勲章を手渡された。式後、代表して橋本さんが「それぞれの分野において一層精進を重ねる決意です」とあいさつした。陛下は祝意を示した上で「長年それぞれの務めに励まれ、