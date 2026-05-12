日本銀行は１２日、４月２７、２８日の金融政策決定会合の「主な意見」を公表した。政策委員からは、中東情勢が経済に与える影響は不透明だとしつつ、「次回以降の決定会合での利上げ判断は十分にあり得る」との見解が示されていたことがわかった。日銀は昨年１２月の決定会合で政策金利を０・７５％程度に引き上げることを決め、その後は３会合連続で政策金利を据え置いた。４月会合では９人の政策委員のうち、審議委員の中川