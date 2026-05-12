友人から「実際に利益が出ている」と言われると、その投資に興味を持つ人は多いでしょう。身近な人の成功談は説得力があり、「自分も始めたほうがよいのでは」と感じるかもしれません。 しかし、投資の勧誘では、利益が出ているように見せて信用させるケースもあります。この記事では、友人の投資成功談を聞いたときに確認したい点と、慎重に判断するための考え方を解説します。 友人が利益を出していても自