「少し残業を増やしただけなのに、社会保険料まで上がるのは損なのでは？」と感じる方は少なくありません。収入が増えるのはうれしいことですが、その分だけ保険料や税金も増えるため、思ったほど手取りが増えないケースもあります。 特に家計を管理している立場からすると、「これなら無理に働かないほうがいいのでは」と感じることもあるでしょう。ただし、こうした疑問は制度の仕組みを理解することで見方が変わる