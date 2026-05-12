孫の受験や入学のための資金として、直接お金を渡す形で支援したいと考えている人もいるかもしれません。基本的に、教育目的の支援であれば非課税になることが多いですが、渡したお金の金額や使い方によっては課税対象となるため、非課税になる条件を知っておきましょう。 今回は、教育目的で渡したお金が非課税になる条件や、贈与税が課された場合の税額の計算方法、非課税で金銭的支援をするポイントなどについてご紹介し