若い人を中心に資産運用への関心が高まる昨今、親が1500万円もの退職金を資産運用しないままとあれば、気になることもあるでしょう。 そこで今回は、退職金1500万円を普通預金で貯金している事例を参考に、老後資金を資産運用することの是非について考えていきます。 普通預金に置いておくこと自体は悪くない まず前提として、退職金1500万円を普通預金で貯金しておくこと自体が直ちに間違いというわけではありま