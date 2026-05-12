SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in JAPAN デビュー20周年というメモリアルイヤーを駆け抜け、約3年ぶりとなったワールドツアー「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞」では世界17地域を巡り、各地の"E.L.F(ファンネーム)"を歓喜させたSUPER JUNIOR。中でも、3月7日・8日に埼玉・ベルーナドームで開催された「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in JAPAN」で沸