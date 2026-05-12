グループ脱退を最も後悔していそうなスターは誰か。そんな少し残酷な投票で、LE SSERAFIMの元メンバー、キム・ガラムが1位に選ばれた。【写真】“消された”キム・ガラム、3年ぶりの近況韓国のコミュニティサイト「DCインサイド」は、5月4日から10日までの7日間、「チーム脱退を最も後悔していそうなスターは？」というテーマで投票を実施した。その結果、キム・ガラムが総投票数1万7809票のうち3527票、20％を得て1位となった。2