ガールズグループLE SSERAFIMが、衝撃的なビジュアルで世界中のファンを驚かせた。LE SSERAFIMは5月12日、グループ公式SNSを通じて、2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1の第1弾ビジュアルコンセプト「BIRCH SCAR」バージョンの写真と映像を公開した。【写真】カズハの衝撃ショートカット公開された映像は、まるで19世紀のクラシックホラー映画を見ているかのようなミザンセーヌで視線を圧倒する。クラシカルな衣装をまとった5人のメ