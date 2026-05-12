ガールズグループBABYMONSTERが、高級ブランドから殺到するラブコールを“一時保留”にした。5月12日、複数のファッション業界関係者によると、BABYMONSTERは最近、世界的な高級ブランドからアンバサダー依頼が殺到しているにもかかわらず「一旦すべて辞退する」という立場を伝えたという。【写真】「最終学歴が幼稚園」発言で話題の日本人メンバー・アサこれは「今は音楽にだけ集中すべき時だ」という、所属事務所YGエンターテイ