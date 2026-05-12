【扇子メッシュケース】 5月21日～ 順次発売 価格：1回400円 「扇子メッシュケース」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「扇子メッシュケース」を5月21日より順次発売する。価格は1回400円。 本商品は、メッシュ素材の扇子の入れ物。ナスカンが付いており、バッグなどに取り付けられる。 「アサガオ」「金魚」「ひま