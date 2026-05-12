普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「享受」はなんて読む？「享」という字は普段の生活ではあまり見かけませんね。「受」は「じゅ」、「う」などと読まれる漢字ですが……いったい、なんと読むのかわかりますか？正解を知りたい人は、も