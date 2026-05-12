人気声優のカラフルな衣装が話題を呼んでいる。声優・上坂すみれが１２日までに自身のインスタグラムを更新。「げつようび〜！皆さま、すこやかにお過ごしでしょうか？なんだかお昼はめちゃくちゃ暑い日が多いですね…？！みなさま、自分の体調とご機嫌を大切にして、おいしいお酒やお飲み物と共に、初夏の日々を乗り切りましょうねっ！それでは皆さま、今週もすこやかにお過ごしくださいませっ！」とつづり、街中でのシ