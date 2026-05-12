2026年4月期における登録車新車販売の車名別ランキング日本自動車販売協会連合会は、2026年4月期における登録車新車販売の車名別ランキングを発表した。【画像】発売から10年経っても売れ続ける！4月に第2位となった『トヨタ・ルーミー』全26枚2026年4月期 登録車通称名別新車販売トップ101位トヨタ・ヤリス：1万3149台2位トヨタ・ルーミー：1万2192台3位トヨタ・ライズ：1万1494台4位トヨタ・シエンタ：1万172台5位ト