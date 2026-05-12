お笑いコンビ・タイムマシーン３号の山本浩司が１１日、日本テレビ系「しゃべくり００７」で１３年間思い続けた女性タレントと再会した。山本は「１３年ぐらい前に共通の友人通して知り合った」といい「タレントさんやってる方で今は熊本に帰られて。帰ってからもたまに会ったりして僕が一方的に好きで」と切り出した。「テレビで言うのもなんですが何年か前に告白しました。熊本まで行って」とも言い、スタジオはどよめき。