将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と斎藤明日斗六段（27）が激突する第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月12日、東京・将棋会館で現在対局中だ。注目の一戦は、後手番となった斎藤六段が横歩取りに誘導し、早くも激しい戦いへと突入した。【中継】藤井六冠VS斎藤六段 注目の1回戦（生中継中）伊藤匠王座（叡王、23）への挑戦権を争う挑戦者決定トーナメントが進行中。1回戦では、前王座の藤井