24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（29）が12日までに、自身のインスタグラムを投稿。最新ショットを披露した。渡邊は「パッションフルーツジュースには目がなくて見つけたら絶対買う」とつづり、デコルテ全開の赤いセットアップでドリンク越しに笑顔を見せる写真を投稿した。