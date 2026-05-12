「新型スカイライン」公開に反響あり！日産を象徴する名車「スカイライン」に、いよいよ次期型の足音が近づいてきました。2026年4月に開催された長期ビジョン発表会の席上で、イヴァン・エスピノーサ社長がその存在に言及したのです。同時に一部デザインが公開され、熱心なファンの間では早くも話題となっています。販売店を訪れて購入の意志を伝えるユーザーも現れているといいます。【画像】これが「新型スカイライン」の姿