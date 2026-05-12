“他人の給与明細”を世界中で調査するバラエティー番組「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」。「テレ東プラス」では、4月26日に放送された番組の中から「子どもが“日給8万円”!? 北欧で発見した衝撃の超高額バイトの正体」の内容を振り返る。【動画】子どもが“日給8万円”！？ 北欧で発見した衝撃の超高額バイトの正体中学生の狙いはロレックス「1〜2年で買える」同番組では、誰もが気になる「給料いくら？」というシ