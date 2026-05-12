「〜あなたの知らないNO.1〜選ばれし頂点サマ」（毎週木曜 夜7時54分）。4月30日(木)の放送から、「数珠繋ぎで隠れ名店発掘&門外不出のレシピ大公開!?」をプレイバック！【動画】オムライスの名店4選！誰でも卵がふわっと仕上がる＜プロの裏技＞も公開多くの日本人に愛されるオムライス。その「頂点」に君臨するのはどの店なのか。名店の店主たちに「あなたよりもうまいオムライス店はありますか？」と禁断の質問を投げかけ、