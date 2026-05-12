山形県置賜地域に住む４０代の男性が「つつが虫病」にかかったことがわかりました。今年度、県内では初の確認です。男性は発症前に山のふもとで作業をしていたということです。 【写真を見る】治療が遅れると重症化の危険も40代男性が「つつが虫病」に感染発症前に山のふもとで作業今年度県内初確認（山形） 県によりますと、つつが虫病に感染したのは置賜地域に住む４０代の男性です。男性は頭痛や発熱などの症状が出て