史上最濃のカレーがピザに！ ピザハット「飲めるピザ チーズカレー」が期間限定で登場 ピザハットが、大人気「飲めるピザ」シリーズの最新作「飲めるピザ チーズカレー」を2026年5月11日（月）から6月15日（月）までの期間限定で発売します。「カレーは飲み物」という言葉を体現した史上最濃のカレーと、溢れ出すゴーダチーズが融合した禁断の一品。価格はまずはお試しサイズの「ピザポテBOX」が持ち帰り700円（配達1,010