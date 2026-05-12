＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞27歳の河本結が、メジャー初優勝で通算5勝目を挙げた。首位と1打差の2位から出ると1イーグル・4バーディ・4ボギーの「70」で回り、トータル1オーバーで逆転Ｖ。優勝スコアがオーバーパーというメジャーらしいタフなコンディションを制した河本の使用ギアに迫った。【写真】ボールがつぶれる感覚の1Ｗ16年