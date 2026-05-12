11日に新上五島町で、52歳の男が親族の女性を包丁で切りつけたとして殺人未遂の疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは新上五島町の無職 中村 真司容疑者(52)です。 警察によりますと中村容疑者は11日午後7時頃、同居する50代の親族の女性に対し頭や背中を包丁で切りつけるなどして殺害しようとした疑いです。 口論から事件に発展し、中村容疑者は「殺すつもりで切りつけた」と容疑を認めているということです。