身長161センチ・58キロという体格から最長飛距離は308ヤードを記録したドラコンプロの松浦美侑が自身のインスタグラムを更新。女子プロサッカー「WEリーグ」を観戦したことを投稿した。【写真】胸の可動域が広いからトップが深い！最長308ヤードを誇る松浦美侑の豪快スイング「女子サッカー楽しすぎた！！」「スポーツ最高！！！」と記すと、スタンドで満面の笑みを浮かべる写真を公開。この日、松浦が観戦したのは埼玉スタジア