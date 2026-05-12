米国女子ツアー「みずほアメリカズ・オープン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】初々しい…原英莉花のJK時代を発掘今大会でシーズン2勝目を挙げたジーノ・ティティクル（米国）が賞金48万7500ドル（約7660万円）を獲得。今季通算を94万2270ドル（約1億4800万円）として、18位から5位に浮上した。日本勢最上位の9位タイに入った原英莉花は6万8146ドル（約1070万円）を加算。15人抜きとなる34位にジャンプアッ