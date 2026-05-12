サントリーは11日に行われた記者発表会で、『サントリー生ビール』を7月7日（火）から全国で数量限定新発売をすると発表した。『サントリー生ビール』は、昨年12月に「沁みわたる喉ごし」の生ビールとして中味・パッケージを刷新。飲みごたえと飲みやすさを両立した設計が功を制し、1-4月の販売数量が対前年比115%と好調に推移している。【写真】こんなのもらえるの!?限定で当たる「電動サン生急冷器」同ブランド初となる限定