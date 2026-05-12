お笑いタレント・なるみ（53）が11日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。後輩夫妻のなれそめをイジった。この日は吉本新喜劇きってのおしどり夫婦として、2018年に結婚した吉本新喜劇の吉田裕＆前田真希がゲスト出演した。夫妻のなれそめについて、なるみが「あれ、ホンマなん？」と質問。妻・真希が「私がヒールを履いてて、凄い痛かったんです」と切り出すと、MCの岡村隆史は「うわ、“猟奇