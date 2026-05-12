EXILE TAKAHIROが12日、都内で行われた「ワークマン ZERO STAGEファンウェア新CM発表会」に橘ケンチ、EXILE TETSUYAとともに登場した。B'zの松本孝弘とのまさかの縁を明かした。【全身ショット】涼しげ＆クールなコーディネートを見せたTAKAHIRO「ZERO‐STAGE（ゼロステージ）」は、ワークマンとLDH JAPANとのコラボプロジェクトとして昨年3月に誕生した新ブランド。このたび、ファンウェアの新テレビCMを22日より放送すること