◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年5月11日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席も好機で内野ゴロに倒れた。0−1の3回1死二塁と一打同点の好機で第2打席を迎え、相手先発・マクドナルドに2球で追い込まれたもののファウル、ボールで粘った。ただ、6球目の外角シンカーを打たされ、ボテボテのニゴロ。またしても快音