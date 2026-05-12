現在、サッカー日本代表の主力を担うのが「東京五輪世代」。過去最強との呼び声高い世代が、開幕まで１か月となったワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に挑む。東京五輪世代の小川航基（２８）（ＮＥＣナイメヘン）が読売新聞のインタビューに応じ、１５日のＷ杯メンバー発表を前にした心境を明かした。４月１９日のオランダ杯決勝。０―３の後半途中、出番が巡ってきた。ピッチに入った直後、ＣＫの落下地点にいち早く入