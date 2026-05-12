ソフトバンクは１２日、尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）とＤｅＮＡ・山本祐大（２７）の交換トレードが成立したことを発表した。山本祐の背番号は「３９」に決まった。山本祐は２０２４年から正捕手として２年連続で１００試合以上に出場。２４年にはベストナイン、ゴールデングラブのタイトルを獲得した。今季もここまで捕手陣最多の２８試合に出場していた。尾形は最速１５９キロを誇る救援右腕。今季は先発