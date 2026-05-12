【モデルプレス＝2026/05/12】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）が5月20日発売の「non-no」（以下ノンノ／集英社刊）7・8月合併号の特別版表紙に登場。時代を作る3人の圧倒的な存在感が光る表紙と、バンドとして進化を続ける彼らの魅力に迫った16ページの特集が掲載される。【写真】ミセス大森「美しすぎて心臓止まる」突然の赤髪ビジュ◆Mrs. GREEN APPLE、原動力になっている言葉とはバン