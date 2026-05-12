【モデルプレス＝2026/05/12】女優の山下リオが5月11日、自身のInstagramを更新。13歳当時の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】33歳Netflix版恋リア出演者「変わらない美貌すぎてびっくり」13歳当時の写真◆山下リオ、デビュー当時13歳の写真を公開山下は「撮影の日々ですっかり忘れていましたが、5月1日で俳優を始めて20年が経ったみたいです！」とつづり、桜の花の前で、セーラー服に身を包み、三つ編みでカメラ