【関東地方】１４日（木）にかけて 午後は「雷雨に注意」 本州付近は、上空約５５００ｍに氷点下１５度以下の寒気が居座るため、大気の状態が不安定になるでしょう。落雷や急な強い雨に注意してください。 １２日（火）～１４日（木）の、、 、を、画像で掲載しています。 【発雷確率】シミュレーション「雷三日」１４日（木）まで落雷に注意 《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率