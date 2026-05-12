プロ野球日本ハム、オリックス、阪神でプレーした野球解説者の糸井嘉男氏（44）が、2026年5月11日に自身のインスタグラムを更新し、鍛え上げた上半身を披露した。香港に滞在しているとみられる糸井氏は、プールサイドで撮影した写真など7枚の写真を添付し、「I had a great time in Hong Kong！Thank you！！」と英語のコメントを投稿した。「糸井さんの肩幅はなんかの間違いじゃないのか...」写真には、糸井氏が室内のジムでトレ