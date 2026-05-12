金刀比羅宮表書院でファッションショー（ジャパニーズヘリテージウエディングHPより） 国の重要文化財、香川県琴平町の金刀比羅宮「表書院」の前庭で5月17日、初めてファッションショーが開かれます。 金刀比羅宮の表書院は、江戸時代に建てられた入母屋造・檜皮葺の客殿で、円山応挙の障壁画が残る国指定重要文化財で、金刀比羅宮博物館の一部として一般公開されています。 ファッションショ&#