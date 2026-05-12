東京午前のドル円は１５７．６５円付近まで円安・ドル高推移。ホルムズ海峡の解放が不透明ななか原油高を手掛かりにドル買いが入っている。円債市場で長期債利回りが１９９７年以来の高水準である２．５５％付近まで上昇し、財政不安から円売りが誘われていることもドル円の支援要因。ただ、日本政府による介入警戒感は引き続き上値の重し。 ユーロ円は１８５．３９円付近、ポンド円は２１４．１８円付近、ＮＺドル円