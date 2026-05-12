【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：184円台の攻防を制し185円台へ浮上、反撃の狼煙を上げるか 先週（5月4日～5月11日）のまとめ 先週のユーロ円は、GW期間中の流動性低下に伴う乱高下を乗り越え、週後半にかけて着実な回復を見せた。前回記事で指摘した「186.30円のサポート」を割り込んだ後の局面であったが、182円台前半で大底を確認し、再び上昇トレンドへの復帰を伺う1週間となった。 荒い値動