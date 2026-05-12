【通貨別まとめと見通し】ポンド円：210円台の急落を乗り越え、214円突破で強気トレンド再開へ 先週（5月4日～5月11日）のまとめ 先週のポンド円は、週半ばの急落とそこからの力強いV字回復が印象的な、極めてボラティリティの高い1週間となった。一時は介入を思わせる円急騰により大台を割り込んだものの、週末にかけて底堅さを発揮し、週明けには直近の戻り高値を更新する展開となっている。 GWの波乱と「フラッシ