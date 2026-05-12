【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：8.9円台の試練を乗り越え9.1円台へ急浮上、高金利通貨の底力を示す 先週（5月4日～5月11日）のまとめ 先週のメキシコペソ円は、他通貨ペアと同様にGW期間中の激しい乱高下に見舞われたが、結果として非常に力強い回復を見せた。週前半の円買い圧力を撥ね除け、週末にかけて一段高となる展開は、メキシコペソの相対的な強さと押し目買い意欲の強さを改めて印象づけた。 円高